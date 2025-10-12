Kementan Bentuk Satgas Optimalisasi Informasi Pembangunan Pertanian

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pertanian telah memiliki Satuan Tugas Optimalisasi Penderasan Informasi Pembangunan Pertanian.

Satgas tersebut berfungsi untuk menyebarluaskan informasi secara cepat, merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan kepada semua pihak yang membutuhkan terutama kepada para penyuluh pertanian sebagai garda terdepan pembangunan pertanian.

Guna mendukung langkah tersebut, telah diadakan pertemuan konsolidasi Satgas Penderasan Informasi pada Jumat (10/10), yang dihadiri oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama dengan Plt. Seketaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala Badan PPSDMP, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budi Daya dan Pascapanen Komoditas Pertanian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, serta Ketua Kelompok Substansi lingkup BPPSDMP.

Dalam arahannya Mentan Amran menegaskan bahwa penderas informasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri semua harus aktif dalam meyampaikan informasi pembangunan pertanian dan bangun sistem informasi yang terintegrasi dan adaftif.

Peran Satgas Penderasan Informasi sangat diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing di sepuluh wilayah. Informasi yang ditekankan mencakup isu-isu penting seperti swasembada pangan, produksi dan penyerapan gabah, ketersediaan pupuk, gerakan pompanisasi, cetak sawah, serta keberhasilan program pemerintah di sektor pertanian.

Mentan Amran juga memberikan apresiasi yang besar atas keterlibatan para anak muda dan influencer dalam mempercepat penyebaran informasi yang positif dan membangun pertanian guna mencapai swasembada pangan.

Amran menyampaikan bahwa capaian serapan produksi Gabah Kering Penggilingan (GKP) tahun ini telah mencapai 65 juta GKP yang dihasilkan dari penggilingan kecil (0,5 ton/jam), sedang (2 ton/jam), dan besar (20 ton/jam), dengan estimasi realisasi giling setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa menderaskan informasi pembanguan pertanian ini dapat menjadi motor penggerak dalam memperkuat citra positif dan kepercayaan publik terhadap pembangunan pertanian.