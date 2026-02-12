Kementan Hadirkan Tania, Inovasi Penyuluhan Digital Berbasis AI

jpnn.com - JAKARTA - Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian memperkenalkan inovasi mutakhir dalam Ngobrol Asyik atau Ngobras Volume 05, Selasa (10/2).

Mengusung tema “Penyuluhan Pertanian Digital Berbasis AI di WhatsApp”, Ngobras memperkenalkan inovasi Teman Interaktif Penyuluh dan Petani Digital atau Tania, sebagai solusi cerdas dalam menghadapi kompleksitas tantangan penyuluhan di era digital.

Acara yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube @pusluhtanri dan Zoom Meeting itu diikuti oleh penyuluh dan petani dari berbagai daerah di Indonesia.

Pengembangan inovasi digital tersebut merupakan tindak lanjut dari visi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendorong penyuluh menjadi motor penggerak percepatan swasembada pangan, dengan menekankan pentingnya integritas dan kecepatan dalam melayani petani.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya keselarasan program dalam satu irama dan satu komando.

“Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) diharapkan dapat menjadi asisten bagi penyuluh untuk memperluas jangkauan layanan tanpa menambah beban kerja fisik secara berlebihan,” ujarnya.

Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Eko Nugroho Dharmo Putro, menyampaikan bahwa adaptasi teknologi digital seperti TANIA diharapkan mampu membentuk aparatur yang berintegritas dan berdaya saing tinggi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Ngobras Vol. 05 menghadirkan Beni Sapaat, penyuluh pertanian dari Kabupaten Bogor, sebagai narasumber utama yang didampingi Hasan Latuconsina, penyuluh pertanian ahli madya. Diskusi dipandu oleh moderator Febbi Suci Ramadani yang menjembatani interaksi antara pusat dan penyuluh di daerah.