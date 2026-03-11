Kementan Minta Masyarakat Lapor Satgas Saber Jika Pedagang Jual Daging Sapi di Atas HAP

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membantah harga daging kerbau jauh di atas harga acuan pembelian (HAP) konsumen Rp80.000/kg dan meminta masyarakat melaporkan toko atau pedagang yang menjual di atas HAP ke satuan tugas sapu bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar ditangkap.

Pada saat yang sama, harga daging sapi segar di pasar juga bergerak naik dan bahkan sudah ditawarkan sebesar Rp140.000-Rp150.000/kg atau sudah melewati ambang batas Harga Acuan Pemberlian (HAP) di tingkat konsumen.

“Kalau ada toko yang menjual daging kerbau beku tidak sesuai HAP, laporkan saja ke tim Satgas Saber. Biar mereka ditangkap,” tegas Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda kepada wartawan di sela acara buka puasa bersama Menteri Pertanian di Kementan.

Hal itu ditegaskan Agung menanggapi Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) yang mengritik pemerintah berlaku tidak adil dalam pengawasan harga penjualan daging sapi dan membiarkan harga daging kerbau impor lepas tak terkendali jauh di atas HAP.

“Pemerintah berlaku tidak adil dalam melakukan pengawasan harga pangan, terutama daging sapi. Daging kerbau impor yang harganya sudah melambung dan melanggar peraturan Badan Pangan Nasional malah dibiarkan saja,” kata Ketua Umum JAPPDI, Asnawi di Jakarta, Senin (9/3).

Klaim Asnawi memang terlihat dari pantauan harga di Panel Harga Bapanas. Bahkan, pada Kamis (12/3), harga rata-rata daging kerbau beku mencapai Rp114.385/kg atau hampir 43 persen dari HAP Rp80.000/kg.

Sementara rata-rata harga daging sapi murni juga sudah mencapai batas atas HAP sebesar Rp140.000/kg.

Menurut Agung harga daging kerbau yang terjangkau sebesar Rp80.000/kg ada di kios atau toko dengan spanduk khusus pemberitahuan penjualan daging kerbau terjangkau.

“Daging kerbau beku ini biasanya dijual di kios-kios yang punya spanduk atau tulisan harga daging kerbau terjangkau,” kata Agung.