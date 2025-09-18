Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Istana Bilang Begini

Kamis, 18 September 2025 – 12:47 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/tom/aa.

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada tindak lanjut mengenai Kementerian BUMN.

Dia masih membantah terkait kabar yang berhembus bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara.

“Belum, kan sekarang sedang proses ya Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN-BUMN kita,” ucap Prasetyo, dikutip Kamis (18/9).

Walau begitu, dia tak menutup kemungkinan ada perubahan besar yang akan dilakukan terhadap Kementerian BUMN.

“Nanti dalam perjalanannya itu kami perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya. Nanti kami lihat,” kata dia.

Adapun, posisi Menteri BUMN pun saat ini masih kosong pascaditinggal oleh Erick Thohir yang dilantik menjadi menteri pemuda dan olahraga (menpora).

Politikus Partai Gerindra itu bilang masih mencari sosok yang bisa memimpin Kementerian BUMN.

“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kami masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir,” jelasnya.

