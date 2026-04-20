Kementerian Ekraf Gelar Bootcamp AKTIF Film di Medan

Senin, 20 April 2026 – 16:44 WIB
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menghadirkan program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Subsektor Film: Bootcamp Distribusi dan Promosi Film di Medan.

jpnn.com, MEDAN - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menghadirkan program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Subsektor Film: Bootcamp Distribusi dan Promosi Film di Medan.

Berlangsung pada 16-18 April 2026, program ini menjadi momentum besar dalam memperkuat ekosistem perfilman melalui penguatan strategi komersial sejak dini.

Program AKTIF dirancang untuk menjawab tantangan hilirisasi di industri film.

Melalui bootcamp intensif, para peserta dibekali strategi distribusi dan promosi agar karya mereka tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi mampu bertransformasi menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional, dengan menempatkan film sebagai salah satu industri kreatif prioritas yang mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi bangsa.

"Kami ingin memastikan ekosistem perfilman kita terus tumbuh berkelanjutan. Program ini menjadi jembatan bagi para sineas untuk memahami aspek bisnis perfilman, sehingga karya mereka memiliki daya saing. AKTIF Film bukan sekadar ruang kolaborasi, tetapi akselerator bagi sineas muda yang siap menembus batas dan bersaing di industri global," ujar Cecep Rukendi.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan menekankan pentingnya kegiatan ini bagi pelaku industri kreatif daerah.

"Lewat kegiatan seperti ini, diharapkan semakin banyak kreator lokal yang bukan cuma jago bikin film, tapi juga paham cara memasarkan dan mengembangkan karyanya agar bisa bersaing lebih luas," tuturnya.

Melalui AKTIF, Kementerian Ekraf menargetkan lahirnya sineas profesional yang tidak hanya unggul secara story & artistik, tetapi juga memahami aspek distribusi.

TAGS   Kementerian Ekraf  film  Kementerian Ekonomi Kreatif  Sineas 
