Kementerian Ekraf Jadikan Tahilalats Station 2026 sebagai Etalase IP Indonesia di Ruang Publik

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terus memperkuat pengembangan Intellectual Property (IP) asli Indonesia agar terus berekspansi di ruang publik.

Kali ini, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menghadiri Grand Opening Placemaking Tahilalats Station 2026 di Terowongan Kendal, Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta.

Kehadiran Tahilalats Station 2026 sejalan dengan visi besar Kementerian Ekraf untuk mendorong IP karya asli Indonesia bisa naik kelas.

“Selamat atas diresmikan Tahilalats Stations yang akan terus membangkitkan IP-IP Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan masuk ke pasar global. Tentu semangat kolaborasi tersebut didukung Pemprov DKI Jakarta yang senantiasa mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan MRT Jakarta yang telah memfasilitasi berbagai IP lokal dengan memberi ruang bagi para pegiat ekraf,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky saat memberi sambutan di Transport Hub, Simpang Temu Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menteri Ekraf menekankan pengembangan ruang publik melalui inisiatif placemaking adalah bagian dari strategi menyokong nilai budaya dan ekonomi kreatif Indonesia.

“Kementerian Ekraf punya tugas untuk mencari local hero dari IP 17 subsektor ekonomi kreatif untuk masuk menuju pasar nasional. Sebelumnya, Kementerian Ekraf juga telah melakukan kolaborasi dengan Tahilalats dalam mendukung kebangkitan IP Indonesia seperti pada branding livery pesawat Garuda Indonesia sehingga membuat IP karakter Tahilalats berkembang dengan pesat,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut MRT Jakarta telah mencatat 141.872 pelanggan per hari sepanjang bulan Desember tahun 2025.

Pada periode itu pula, stasiun Dukuh Atas BNI mencatat jumlah pelanggan tertinggi hampir 781.000 pelanggan dalam 1 bulan sehingga layak menjadi simpul konektivitas dengan berbagai moda transportasi publik.