Kementerian ESDM Dukung Inovasi CNG Clustering, PGN Perluas Akses Gas Bumi di Sleman

jpnn.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk terus memperluas akses gas bumi bagi masyarakat melalui inovasi pemanfaatan gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) Clustering.

Melalui skema tersebut, warga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kini dapat menikmati layanan jaringan gas (jargas) untuk kebutuhan rumah tangga.

Implementasi CNG Clustering di Sleman mendapat perhatian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program itu bahkan ditinjau langsung oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam kunjungan kerja pada Jumat (19/6).

Yuliot mengapresiasi kesiapan PGN dalam mengembangkan jargas berbasis CNG di Sleman. Menurutnya, inovasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi yang lebih bersih dan efisien.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2029, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 350 ribu sambungan rumah tangga per tahun melalui berbagai skema pendanaan.

"Penggunaan CNG dan jargas berdampak pada efisiensi ibu-ibu rumah tangga, praktis dan aman. Sedangkan bagi pemerintah dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi serta menekan beban subsidi dan impor LPG," ujar Yuliot.

Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto mengatakan implementasi CNG Clustering di Sleman menjadi bukti bahwa model distribusi gas bumi tanpa jaringan pipa transmisi utama dapat diterapkan di berbagai daerah.

Menurut Arief, gas bumi bertekanan tinggi yang digunakan dalam sistem CNG telah dilengkapi teknologi pengaturan tekanan dan pengawasan ketat sehingga aman digunakan oleh pelanggan rumah tangga.