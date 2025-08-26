Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kementerian Haji dan Umrah Disahkan, AMPHURI: Prabowo Catatkan Sejarah Baru

Selasa, 26 Agustus 2025 – 17:03 WIB
Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur menyambut baik kehadiran Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna, Selasa (26/8). Foto: dok AMPHURI.

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyambut baik kehadiran Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna, Selasa (26/8).

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berani mengukir sejarah.

Dia mengaku sudah menunggu cukup lama terbentuknya kementerian tersebut.

Dia bahkan mengatakan Amphuri sudah berkali-kali menyampaikan harapannya secara terbuka saat Presiden Prabowo menyusun kabinet.

"Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru,” ujar Firman dalam siaran persnya, Selasa.

Dia menambahkan kementerian baru itu akan memberi ruang fokus dalam melayani jemaah serta melindungi ekosistem usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi.

Dia menekankan pentingnya posisi strategis kementerian ini dalam diplomasi internasional, terutama dengan Kerajaan Arab Saudi.

“Selama ini, hubungan diplomasi sering timpang. Di Saudi sudah lama ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya direktorat. Dengan adanya kementerian, posisi kita akan apple to apple,” jelasnya.

