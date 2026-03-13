Kementerian Kebudayaan Salurkan Santunan Bagi Anak Yatim Terdampak Bencana di Sumatra Barat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan membuktikan komitmen dalam mendukung pemulihan pascabencana di Sumatra Barat melalui penyerahan santunan kepada anak yatim terdampak bencana di wilayah Tanah Datar dan Padang Panjang.

Berlangsung di Aie Angek Cottage, Tanah Datar, penyerahan bantuan itu menjadi wujud solidaritas kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi November 2025 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya hadir untuk memberikan dukungan, khususnya bagi anak-anak yang terdampak bencana.

"Di bulan suci ini kita ingin memperkuat solidaritas, terutama kepada adik-adik yang mengalami musibah. Kita ingin berbagi dan memberikan dukungan menjelang Idulfitri beberapa hari ke depan,” ungkap Menbud Fadli Zon.

Penulis buku Orkes Gumarang: Kisah Syaiful Nawas itu memberikan pesan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan dan terus menimba ilmu.

"Adik-adik harus tetap semangat, rajin belajar, baca buku, dan jangan pernah menyerah,” tambah Menbud Fadli.

Dalam laporannya, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III, Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Kebudayaan yang berkenan meluangkan waktu untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat.

“Di suasana bulan puasa ini, kita ingin berbagi dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” ujar Nurmatias.