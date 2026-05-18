Kementerian P2MI Canangkan Gerakan Nasional Migran Aman dari Hulu ke Hilir

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) resmi mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026.

Langkah masif ini diinisiasi sebagai bentuk kehadiran nyata negara dalam memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terintegrasi, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air.

Acara krusial ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan.

Turut mendampingi Menteri P2MI, jajaran internal kementerian seperti Wamen P2MI Cristina Aryani, Wamen Dzulfikar Ahmad Tawalla, dan Sekjen KP2MI Komjen Pol Dwiyono. Kehadiran dari sektor swasta diwakili oleh Wakil Ketua Umum Kadin Nofel Saleh Hilabi, bersama para ketua umum asosiasi, serta diikuti secara virtual oleh jajaran BP3MI dan para pemangku kepentingan tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi di seluruh Indonesia.

Mandat Tegas Presiden Prabowo: Perangi Sindikat Ilegal

Sebelum pencanangan resmi dimulai, jalannya acara diawali dengan pemutaran video Mandat Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam arahannya, Presiden memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam jalur penempatan nonprosedural yang penuh risiko.

"Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu," tegas Presiden Prabowo dalam rekaman video tersebut.