JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Selamat

Senin, 15 Desember 2025 – 17:48 WIB
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha menyerahkan penghargaan kepada Sekjen Kementerian P2MI/BP2MI Dwiyono mewakili Kementerian P2MI yang meraih peringkat ke-5 untuk predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meraih peringkat ke-5 untuk predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha menyerahkan penghargaan tersebut yang diterima oleh Sekretaris Jenderal KemenP2MI Dwiyono di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

“Selamat kepada KemenP2MI yang kembali mendapatkan predikat informatif tahun ini. Meskipun kita adalah Kementerian baru, tetapi bisa menorehkan prestasi dengan meraih peringkat ke-5. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya dalam keterbukaan informasi publik,” ujar Dwiyono.

Penghargaan ini diberikan kepada Badan Publik yang telah berkomitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Anugerah ini diberikan kepada 197 Badan Publik dengan kualifikasi Informatif, yang terdiri dari 7 kategori, yaitu Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Dengan perolehan nilai 98,40, KemenP2MI berhasil meraih peringkat ke-5 dari 33 Kementerian yang memperoleh klasifikasi Informatif.

Perolehan nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2024 lalu, yaitu 96,97. Sementara itu, di peringkat ke-4 diraih oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 98,42; Kementerian Komunikasi dan Digital dengan nilai 98,54; Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan nilai 98,57; dan Kementerian Perdagangan dengan nilai 98,79.

Adapun kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 ini, dibuka secara langsung oleh Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.(fri/jpnn)

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

