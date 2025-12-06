Kementerian P2MI Salurkan 4 Truk Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyalurkan empat truk bantuan untuk korban bencana longsor dan banjir yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berbagai jenis bantuan logistik, mulai dari sembako, pakaian, tenda, hingga perahu karet, akan didistribusikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke wilayah terdampak bencana.

"Saya tidak [hafal] rinciannya, tapi ada berupa makanan dan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari," ujar Menteri P2MI, Mukhtarudin di kantornya, Jumat (5/12).

Mukhtarudin menyatakan turut prihatian atas bencana yang menimpa wilayah Barat Indonesia tersebut.

Oleh karena itu, bantuan logistik ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan korban terdampak.

"Harapan kami semoga bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam rangka kita meringankan kebutuhan, baik dia makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari di masyarakat yang terdampak ini," katanya.

Mukhtarudin menjelaskan bantuan yang diserahkan melalui KP2MI, hasil gotong-royong penggalangan donasi para stakeholder, mulai dari pegawai hingga mitra.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penggalangan bantuan ini