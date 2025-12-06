Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kementerian P2MI Salurkan 4 Truk Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

Sabtu, 06 Desember 2025 – 20:33 WIB
Kementerian P2MI Salurkan 4 Truk Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra - JPNN.COM
KP2MI menyalurkan empat truk bantuan untuk korban bencana di wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyalurkan empat truk bantuan untuk korban bencana longsor dan banjir yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berbagai jenis bantuan logistik, mulai dari sembako, pakaian, tenda, hingga perahu karet, akan didistribusikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke wilayah terdampak bencana.

"Saya tidak [hafal] rinciannya, tapi ada berupa makanan dan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari," ujar Menteri P2MI, Mukhtarudin di kantornya, Jumat (5/12).

Baca Juga:

Mukhtarudin menyatakan turut prihatian atas bencana yang menimpa wilayah Barat Indonesia tersebut.

Oleh karena itu, bantuan logistik ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan korban terdampak.

"Harapan kami semoga bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam rangka kita meringankan kebutuhan, baik dia makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari di masyarakat yang terdampak ini," katanya.

Baca Juga:

Mukhtarudin menjelaskan bantuan yang diserahkan melalui KP2MI, hasil gotong-royong penggalangan donasi para stakeholder, mulai dari pegawai hingga mitra.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penggalangan bantuan ini

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyalurkan empat truk bantuan untuk korban bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  KP2MI  banjir  banjir sumatra  bantuan 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp