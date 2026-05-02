Kementerian Pariwisata Taiwan Bidik Peluang Pasar Wisata Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Taiwan sedang gencar menarik wisatawan Indonesia untuk berlibur ke Taiwan.

Untuk itu, mereka membawa delegasi berisi maskapai, agen perjalanan, dan pelaku industri pariwisata ke Indonesia pada 30 April hingga 7 Mei.

Pemerintah Taiwan juga menggelar acara promosi seperti Taiwan Travel Fair di PIK Avenue serta workshop pariwisata di Jakarta dan Medan.

Langkah ini dilakukan karena Taiwan melihat peluang besar dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang mulai merencanakan liburan keluarga sejak bulan Mei untuk periode libur sekolah Oktober.

Lewat rangkaian acara tersebut, Taiwan ingin memperkenalkan berbagai pilihan wisatanya dan mendorong agar semakin banyak orang Indonesia memilih Taiwan sebagai tujuan liburan ke luar negeri.

Director Taiwan Tourism Information Center Abe Chou menjelaskan keterlibatan pelaku industri menjadi kunci penting dalam mengonversi minat menjadi kunjungan nyata.

Baca Juga: UMKM Binaan Bea Cukai Purwokerto Sukses Ekspor Perdana 16 Ton Cocopeat ke Taiwan

”Melalui travel agent dan maskapai yang hadir, pengunjung tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga bisa langsung membeli paket perjalanan dengan berbagai penawaran menarik,” jelasnya di Jakarta.

Taiwan Travel Fair diadakan dengan memanfaatkan tingginya kunjungan masyarakat selama libur Hari Buruh. Lokasi PIK Avenue dipilih karena berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, yang dikenal sebagai pusat gaya hidup modern dengan pengunjung dari kalangan muda, keluarga kelas menengah, hingga konsumen berdaya beli tinggi.