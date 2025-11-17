Close Banner Apps JPNN.com
Kementerian PUPR & Propan Raya Dorong Penggunaan Material Ramah Lingkungan

Senin, 17 November 2025 – 20:18 WIB
Propan Raya menggelar seminar knowledge sharing bertajuk “Inovasi Hijau dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Foto dok. Propan Raya

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan dan target Net Zero Emission 2060, Propan Raya menggelar seminar knowledge sharing bertajuk “Inovasi Hijau dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kegiatan itu menyoroti pentingnya material bahan bangunan ramah lingkungan dalam konstruksi maupun desain.

Acara yang berlangsung di Pendopo Direktorat Cipta Karya Kementerian PU tersebut diikuti oleh sekitar 700 peserta, berasal dari unsur direktorat Kementerian PUPR, konsultan, dan kontraktor.

Kegiatan dibuka dengan keynote speech oleh Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti dan Direktur Propan Raya, Yuwono Imanto.

Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti menggarisbawahi peran krusial material cat pada bangunan gedung, khususnya infrastruktur pendidikan.

Ada sejumlah tantangan di lapangan yang harus diatasi oleh industri konstruksi dan material lokal, termasuk perbedaan kualitas produksi ritel dan pabrik, kemampuan tenaga kerja, dan daya tahan produk (durability).

“Kami menyambut baik kolaborasi antara industri lokal dan pemerintah. Produk buatan dalam negeri harus mampu menghasilkan infrastruktur yang baik, tahan lama, memiliki nilai estetika tinggi, serta berkelanjutan," kata Diana Kusumastuti, Senin (17/11).

Wamen PUPR juga memberikan apresiasi atas kerja sama pemerintah dan pihak swasta dalam kegiatan ini yang memberikan edukasi isu-isu berkelanjutan.

Kementerian PUPR dan Propan Raya dorong penggunaan material ramah lingkungan pada bangunan

