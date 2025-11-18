Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Event

Kemeriahan Final Podcast Hunt 2025, Abdel Achrian Hingga Calvin Jeremy Jadi Bintang Tamu

Selasa, 18 November 2025 – 21:21 WIB
Calvin Jeremy menjadi bintang tamu spesial pada malam puncak Podcast Hunt 2025. Foto: Dok. Podcast Hunt

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pencarian talenta baru di dunia podcasting, Podcast Hunt 2025, akhirnya telah mencapai puncaknya.

Lima finalis Podcast Hunt 2025 yang terpilih dari ratusan peserta yakni Nine To Five Father, PBB (Podcast Badan Besar), Podcast Tambah Dewasa, Podcast Tiga Batang, dan Radio Gizmo.

Kelima finalis itu berkesempatan tampil secara langsung di hadapan juri dan penonton, sekaligus diwawancarai para bintang tamu spesial, yakni Abdel Achrian dan Calvin Jeremy.

Menariknya, acara final juga dimeriahkan oleh penampilan musik dari Paul Partohap dan kehadiran Podcast Seminggu sebagai juri tamu.

Adapun Podcast Hunt 2025 masih diinisiasi oleh Trio Podcast Ancur, yakni Diaz Danar, Patra Gumala, dan Randhika Djamil.

Diaz Danar mengatakan, antusiasme peserta tahun ini luar biasa. Dia, bahkan mengaku terkesan dengan para peserta kali ini sebab kualitasnya meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya.

"Seru banget, antusias tahun ini kualitasnya bagus-bagus sampai tiap tahap seleksinya bikin bingung juri," ungkap Diaz Danar di kawasan Jakarta Pusat, baru baru ini.

Dari ratusan pendaftar, hanya lima peserta yang berhasil melaju ke babak final.

