Kemeriahan Konser HYDE di Jakarta, Penuh Kejutan Hingga Bahas Rendang

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Jepang, HYDE sukses menutup akhir pekan dengan konser yang intens, imersif, dan penuh energi di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu (1/11) malam.

Dibawa oleh produksi panggung yang sinematik, tata visual yang menghentak, serta permainan band yang presisi, konser bertajuk HYDE [INSIDE] Live 2025 World Tour In Jakarta memanjakan para penggemar dengan 18 lagu yang membangun emosi dari awal hingga akhir.

Momen puncak terjadi saat HYDE menutup konser dan mengucapkan rasa takjub kepada penggemar di Indonesia.

“I love you Jakarta! Saya cinta kalian, Jakarta luar biasa," kata HYDE.

Konser dibuka dengan Inside Head sebagai prolog atmosferik sebelum HYDE menggeber rangkaian hit yang merentang dari karya terbaru hingga nomor-nomor favorit penggemar.

Koreografi cahaya, tata suara yang tebal, serta visual futuristik memperkuat narasi album INSIDE dan karakter panggung HYDE yang selalu total.

Momen encore dan kejutan, usai 'Last Song', HYDE sempat menghilang dari panggung. Namun sorakan 'We want more! We want more' dari para Hydeist tidak kunjung surut. Beberapa saat kemudian, suasana Tennis Indoor pecah: HYDE tiba-tiba muncul dari area tribun penonton, memicu teriakan histeris yang kian menggema.

Dia lalu mengentak kembali dengan Pandora sambil membawa water gun, menyemprotkan air ke arah penonton Festival (Cat 1) di bawah dan sesekali ke arah tribun.