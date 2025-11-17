Kemeriahan Oxperience 2025, Nyanyi Bareng The Lantis Hingga Dewa 19

Senin, 17 November 2025 – 13:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Oxperience 2025 sukses digelar di Plaza Barat, Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu, 15 November 2025.

Festival yang dikelola oleh Pesta Mimpi dan bertema Wander To Flavors itu menyuguhkan konser musik spektakuler lengkap dengan berbagai aktivasi menarik lainnya.

Oxperience 2025 memberikan sebuah pengalaman yang dirancang untuk membawa penonton dalam perjalanan euforia sensorik melalui musik dan pemandangan rasa yang memukau.

Festival itu diadakan dalam rangka merayakan ulang tahun ke-6 Oxva, menandai tonggak sejarah dalam perjalanan.

Baca Juga: Yovie Widianto Beri Pujian untuk SIMFES 2025

Sebuah festival musik seperti Oxperience diselenggarakan untuk memberikan pengalaman tidak terlupakan bagi para penggemar.

Lebih dari itu, acara tersebut juga berfungsi sebagai platform bagi Oxva untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran merek, sekaligus berpotensi memperluas basis pelanggan hingga mencakup para penggemar vaping.

Oxperience 2025 berhasil menampilkan konser musik yang meriah dari sejumlah musisi ternama.

Baca Juga: NonaRia Membangkitkan Lagi Lagu Orkes Gumarang di SIMFES 2025

Beberapa nama musisi di antaranya yakni The Lantis, HIVI, Isyana Sarasvati, RAN, Nadin Amizah, dan Dewa 19 feat Virzha.

Masing-masing penampil mampu mengajak penonton Oxperience 2025 untuk bernyanyi bersama. Lagu-lagu hit yang berkumandang diikuti dengan suara keras dari para hadirin.