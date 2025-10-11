Kemeriahan Safari Bazaar ke-15, Efah Aaralyn Pamer Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Safari Bazaar 2025 putaran 15 yang diselenggarakan oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) kembali menarik perhatian masyarakat.

Berbeda dengan putaran sebelumnya yang digelar serentak di 6 proyek hunian, Safari Bazaar kali ini dilangsungkan mulai 1 sampai 5 Oktober di 5 proyek hunian.

Antara lain, Sahid Sudirman Residence Jakarta Pusat, Signature Park Grande Jakarta Timur, Maple Park Jakarta Utara, Permata Hijau Suites Jakarta Selatan dan Victoria Square Tangerang.

Safari Bazaar tetap konsisten mendukung perputaran perekonomian nasional melalui kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha dagang dan konsumen di areal proyek hunian atau apartemen.

Ruby Herman selaku Presdir RINS Kombis bersama dengan Lulu Zaharani (Puteri Indonesia Pariwisata 2023) sebagai Juru Bicara Safari Bazaar Putaran ke 14 dan 15 menjelaskan bahwa semakin hari dukungan yang diberikan masyarakat termasuk pengunjung, pelaku usaha dan komunitas terhadap konsep Safari Bazaar semakin tinggi.

“Antusiasme pengunjung sangatlah luar biasa, Safari Bazaar bisa menjadi wadah penggerak ekonomi lokal serta membantu meningkatkan omzet UMKM, memperluas ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan menyajikan peluang berbelanja menarik karena pengunjung bazar disajikan festival kuliner, produk-produk UMKM, dan diskon besar-besaran dari merek-merek ternama dalam satu tempat," ungkap Ruby Herman dalam keterangan resmi.

“Safari Bazaar menyediakan platform yang mudah bagi UKM untuk memasarkan produk secara langsung ke konsumen, yang pada akhirnya membantu meningkatkan omzet dan bahkan berpotensi mengurangi risiko PHK. Safari Bazaar juga menciptakan peluang usaha yang lebih luas, serta menjadi ruang interaksi bagi komunitas bisnis dan kreatif," sambung Lulu Zaharani

Safari Bazaar yang dilangsungkan setiap 2 bulan sekali itu telah menjadi sarana pengembangan diri dan networking bagi para generasi muda.