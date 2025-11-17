Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kemkomdigi Apresiasi Peran Komunitas Informasi Masyarakat

Senin, 17 November 2025 – 01:07 WIB
Kemkomdigi Apresiasi Peran Komunitas Informasi Masyarakat - JPNN.COM
Malam Anugerah KIM 2025. Foto dok Kemkomdigi

jpnn.com, TANGERANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam menjaga kualitas ruang publik dan memperkuat literasi informasi masyarakat.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya menekankan KIM kini menjadi ujung tombak penyebaran informasi yang akurat hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, peran KIM semakin strategis.

Baca Juga:

“Di era informasi yang bergerak begitu cepat, kehadiran KIM bukan hanya penting, tetapi menentukan arah kualitas ruang publik kita,” ujar Fifi dalam Malam Anugerah Festival dan Kompetisi KIM 2025, Sabtu (15/11).

Fifi menjelaskan banyak program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang manfaatnya akan optimal jika disampaikan melalui arus informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Contohkan program cek kesehatan gratis, Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga:

“Agar informasi baik ini benar-benar sampai dan dimanfaatkan masyarakat, peran teman-teman KIM sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Komdigi yang menunjuk Kota Tangerang sebagai tuan rumah Festival KIM 2025.

Malam Anugerah KIM 2025 ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada komunitas KIM terbaik se-Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemkomdigi  komdigi  KIM  Komunitas Informasi Masyarakat 
BERITA KEMKOMDIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp