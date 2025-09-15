Kemkomdigi Bilang Sah Saja Bioskop Putar Video Capaian Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menilai wajar bagi pemerintah memanfaatkan sarana bioskop untuk menginformasikan capaian otoritas era Presiden Prabowo Subianto.

"Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi kepada awak media seperti dikutip Senin (15/9).

Mantan wartawan itu menuturkan bahwa pemerintah tentu perlu memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman," ungkap Fifi.

Dia mengatakan bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat sehingga pesan pembangunan pemerintah bisa tersampaikan utuh.

Toh, kata Fifi, pemanfaatan bioskop untuk menyampaikan informasi capaian pemerintah seperti dilakukan ke sarana lain semisal di media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame.

“Konteksnya ialah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah netizen mengeluhkan video capaian pemerintah era Prabowo Subianto terputar sebelum mereka menonton film di bioskop.