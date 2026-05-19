Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Kemkomdigi Blokir 3.000 Nomor Telepon Scam yang Menyamar Jadi Pejabat

Selasa, 19 Mei 2026 – 11:17 WIB
Kemkomdigi Blokir 3.000 Nomor Telepon Scam yang Menyamar Jadi Pejabat - JPNN.COM
Meutya Hafid. Foto: Humas DPR for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengaku banyak mendapatkan aduan mengenai panggilan penipuan (spam call) dari pelaku yang mengaku sebagai anggota DPR atau publik untuk meminta sumbangan.

Dia mengatakan setidaknya 3.000 nomor telepon yang diblokir karena digunakan untuk panggilan penipuan.

"Banyak sekali laporan-laporan aduan nomor-nomor telepon yang paling banyak, ini mungkin yang juga paling banyak kena bapak-ibu anggota DPR, jadi berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan. Itu impersonation (peniru) ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita blokir," kata Meutya.

Baca Juga:

Meutya memaparkan Kemkomdigi memblokir 2.500 nomor telepon karena terindikasi melakukan penipuan.

Tercatat ada 13.000 nomor yang diblokir karena digunakan dalam modus investasi daring fiktif, perjudian daring, jual-beli daring, dan lain-lain.

Menurut Meutya, angka sebenarnya bisa lebih tinggi apabila masyarakat sudah terbiasa melapor apabila menemukan nomor telepon yang diduga melakukan penipuan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar tersebut mengimbau masyarakat untuk langsung melakukan pelaporan apabila menemukan nomor mencurigakan.

"Silakan langsung dilaporkan supaya bisa kami lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerja sama dengan para opsel (operator seluler)," ujar Meutya.

Setidaknya 3.000 nomor telepon yang diblokir karena digunakan untuk panggilan penipuan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemkomdigi  Nomor telepon  pejabat  DPR 
BERITA KEMKOMDIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp