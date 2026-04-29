Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Kemkomdigi Sebut Konektivitas 5G dan AI Dorong Lahirnya Model Bisnis Baru

Rabu, 29 April 2026 – 20:55 WIB
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto dalam diskusi IndoTelko Forum di Jakarta pada Rabu (29/4). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengatakan perkembangan konektivitas 5G dan Artificial Intelligence (AI) bisa melahirkan berbagai model bisnis baru.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto dalam diskusi IndoTelko Forum di Jakarta pada Rabu (29/4).

Wayan mengatakan AI dan jaringan 5G merupakan akselerator transformasi digital yang pertumbuhannya harus dijaga.

Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

"AI dan 5G harus terintegrasi sehingga akses terhadap teknologi terbarukan menjadi lebih terbuka dan memudahkan terciptanya inovasi sebagai solusi negara," ujarnya.

Wayan mengatakan konektivitas 5G di era serba digital ini adalah fondasi utama agar teknologi-teknologi lain dapat berkembang.

Menurut dia, sejak teknologi itu dirilis ke publik, masyarakat mengenal layanan komunikasi berkecepatan tinggi, latensinya rendah, dan sejak kehadirannya beragam inovasi digital baru tumbuh.

Beberapa inovasi yang dimaksud bahkan menjadi solusi penting di banyak negara seperti industri 4.0, layanan kesehatan digital, hingga kota cerdas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Konektivitas 5G  Artificial Intelligence (AI)  Bisnis Baru  kemkomdigi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp