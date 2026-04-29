Kemkomdigi Sebut Konektivitas 5G dan AI Dorong Lahirnya Model Bisnis Baru

Rabu, 29 April 2026 – 20:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengatakan perkembangan konektivitas 5G dan Artificial Intelligence (AI) bisa melahirkan berbagai model bisnis baru.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto dalam diskusi IndoTelko Forum di Jakarta pada Rabu (29/4).

Wayan mengatakan AI dan jaringan 5G merupakan akselerator transformasi digital yang pertumbuhannya harus dijaga.

Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

"AI dan 5G harus terintegrasi sehingga akses terhadap teknologi terbarukan menjadi lebih terbuka dan memudahkan terciptanya inovasi sebagai solusi negara," ujarnya.

Wayan mengatakan konektivitas 5G di era serba digital ini adalah fondasi utama agar teknologi-teknologi lain dapat berkembang.

Menurut dia, sejak teknologi itu dirilis ke publik, masyarakat mengenal layanan komunikasi berkecepatan tinggi, latensinya rendah, dan sejak kehadirannya beragam inovasi digital baru tumbuh.

Beberapa inovasi yang dimaksud bahkan menjadi solusi penting di banyak negara seperti industri 4.0, layanan kesehatan digital, hingga kota cerdas.