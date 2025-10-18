Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemkomdigi Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik untuk Informasikan Program MBG

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 15:28 WIB
Forum Komunikasi Makan Bergizi Gratis (MBG): Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis di Bandar Lampung, yang diselenggarakan oleh Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital. Foto: tangkapan layar diskusi Kemkomdigi

jpnn.com, JAKARTA - Plt. Direktur Komunikasi Publik Marroli Jeni Indarto menegaskan bahwa keberhasilan program MBG adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah.

Hal itu dikatakannya dalam Forum Komunikasi Makan Bergizi Gratis (MBG): Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis di Bandar Lampung, yang digelar oleh Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Program MBG harus berhasil. Program ini adalah amanat dari Bapak Presiden, dan kami tahu banyak anak yang kini lebih semangat sekolah karena mendapat makanan bergizi,” ujar Marroli.

Dia menjelaskan program MBG telah menghadirkan makanan bergizi seimbang bagi siswa di seluruh Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan pelaksanaan, program ini terus berimprovisasi.

Marroli juga menekankan pentingnya strategi komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah maraknya isu negatif.

“Dalam komunikasi, informasi negatif berkembang cepat, tapi informasi positif punya daya jangkau luas. Karena itu, tugas kita memastikan pesan yang disampaikan sederhana, prososial, dan mudah diterima masyarakat,” jelasnya.

Kemkomdigi, lanjut Marroli, menyiapkan panduan komunikasi bagi pemerintah daerah agar penyampaian pesan program lebih selaras, terukur, dan tanggap terhadap isu.

TAGS   kemkomdigi  program MBG  Komunikasi Publik  stunting 
