Kemnaker Berkomitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif Bagi Mantan Warga Binaan

Kamis, 07 Mei 2026 – 19:48 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, MALANG - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

“Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat,” ujar Cris.

Cris menjelaskan sebagai langkah konkret sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus.

Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi," katanya.

Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi mengunjungi Lapas Kelas I Malang, simak pesan dan harapannya

Kemnaker  lapangan kerja  Warga Binaan  Cris Kuntadi  inklusif 
