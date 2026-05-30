Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2, Dari Otomotif hingga Teknologi

Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:54 WIB
Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2, Dari Otomotif hingga Teknologi - JPNN.COM
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing kerja melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2. Foto: dok Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing kerja melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2.

Pendaftaran dibuka mulai 19 Mei-9 Juni 2026 dengan pilihan 24 kejuruan yang disiapkan sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat kesiapan kerja masyarakat melalui pembelajaran berbasis praktik.

Baca Juga:

“Pelatihan vokasi ini adalah jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja. Dengan waktu yang relatif singkat, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan,” kata Yassierli melalui siaran pers, Sabtu (30/5).

Menurutnya, pelaksanaan Batch 2 juga bertujuan memperluas akses pelatihan secara merata bagi masyarakat di berbagai daerah.

Untuk menjaga kualitas lulusan, setiap program pelatihan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing langsung oleh instruktur kompeten sesuai bidang masing-masing.

Baca Juga:

Peserta yang lulus juga akan memperoleh Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Adapun kejuruan yang tersedia meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Manufaktur, Elektronika, Las, Listrik, Otomotif, Refrigerasi, Konstruksi, Industri Kreatif, Fashion Technology, Bisnis dan Manajemen, Tata Kecantikan, Bahasa, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pertambangan, Mekanisasi Pertanian, Teknologi Pengolahan Agroindustri, Pelayanan Sosial dan Masyarakat, Teknologi Pelatihan, serta Produktivitas.

Kemnaker kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing kerja melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemnaker  pelatihan  otomotif  teknologi  Pelatihan Vokasi 
BERITA KEMNAKER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp