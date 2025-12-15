Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kemnaker dan BSSN Teken MoU, Jalin Sinergi di Bidang Ketenagakerjaan & Keamanan Siber

Senin, 15 Desember 2025 – 17:15 WIB
Kemnaker dan BSSN Teken MoU, Jalin Sinergi di Bidang Ketenagakerjaan & Keamanan Siber - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (dua dari kanan) bersama Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menandatangani MoU terkait kesepakatan menjalin sinergi program di bidang ketenagakerjaan serta keamanan siber dan sandi. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepakat menjalin sinergi program di bidang ketenagakerjaan serta keamanan siber dan sandi.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan ruang lingkup MoU ini meliputi enam aspek kerja sama, yakni berbagi pakai dan pemanfaatan data dan/atau informasi; peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi; serta pemanfaatan sertifikat elektronik dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik.

Baca Juga:

Ruang lingkup kerja sama lainnya mencakup pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; peningkatan serta pengembangan kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia; serta penugasan dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Menaker Yassierli menyampaikan selama ini Kemnaker telah banyak mendapatkan dukungan dan pendampingan dari BSSN dalam berbagai aspek, khususnya terkait penguatan sistem dan keamanan informasi.

Dia juga menegaskan BSSN memiliki peran strategis karena mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keamanan siber nasional, termasuk perlindungan sistem dan data di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

"Dengan MoU ini, kami berharap kerja sama antara Kemnaker dengan BSSN bisa semakin lebih baik ke depannya," ujar Menaker Yassierli. (mrk/jpnn)

Kemnaker dan BSSN sepakat menjalin sinergi program di bidang ketenagakerjaan dan keamanan siber melalui penandatanganan MoU

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemnaker  BSSN  Ketenagakerjaan  Yassierli  Nugroho Sulistyo Budi  Keamanan siber 
BERITA KEMNAKER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp