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JPNN.com - Ekonomi

Kemnaker dan Kemenekraf Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten di Sektor Ekonomi Kreatif

Jumat, 05 Juni 2026 – 11:24 WIB
Kemnaker dan Kemenekraf Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten di Sektor Ekonomi Kreatif - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kanan) dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya melakukan pertemuan membahas penguatan sinergi di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (4/6). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memperkuat sinergi untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sekaligus memperluas kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif.

Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (4/6).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor turut hadir dalam pertemuan tersebut.

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Dalam pertemuan tersebut dibahas percepatan pelaksanaan Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Program Magang Nasional (MagangHub) sebagai bagian dari stimulus ekonomi sekaligus upaya menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif.

Sinergi kedua kementerian ini merupakan tindak lanjut dari kesepahaman bersama yang ditandatangani pada 13 Januari 2026.

Kerja sama tersebut kemudian diperkuat melalui koordinasi teknis terkait program vokasi nasional pada 3 Juni 2026 serta penguatan program magang nasional.

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Kolaborasi ini juga sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih dalam menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar penciptaan lapangan kerja masa depan.

Menaker Yassierli menilai sektor ekonomi kreatif memiliki prospek besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

Kemnaker dan Kemenekraf memperkuat sinergi menciptakan lapangan kerja dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di sektor ekonomi kreatif

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TAGS   ekonomi kreatif  tenaga kerja  Kemnaker  kemenekraf  lapangan kerja 
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