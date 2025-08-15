Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Kemnaker dan Kementerian PKP-BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja

Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:17 WIB
Kemnaker dan Kementerian PKP-BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (dua dari kiri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer saat memberikan keterangan usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (14/8). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat memperkuat kerja sama penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja.

Kolaborasi tersebut diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pembangunan rumah subsidi memberikan dampak signifikan, baik dalam meningkatkan kesejahteraan buruh maupun membuka peluang kerja baru.

Baca Juga:

Program ini melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.

“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Menaker Yassierli dilansir dari siaran resmi Biro Humas Kemnaker, Jumat (15/8).

Menaker Yassierli menyampaikan itu dalam keterangannya bersama Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (14/8).

Baca Juga:

Yassierli menyebut target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025.

"Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut," ucapnya.

Kemnaker, Kementerian PKP dan BPS menandatangani kerja sama terkait pembangunan 50 ribu rumah subsidi untuk pekerja

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rumah subsidi  Kemnaker  Yassierli  Pekerja  Maruarar Sirait  Kementerian PKP  Buruh 
BERITA RUMAH SUBSIDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp