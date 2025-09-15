Kemnaker Panggil 41 Perusahaan di Jabar yang Menunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil 41 perusahaan yang berada di Jawa Barat karena dinilai belum komit melaksanakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.

Dari surat panggilan yang beredar, ke-41 perusahaan tersebut diminta hadir dan memberikan klarifikasi di Kantor Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Cq Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan antara 25-29 Agustus 2025.

Ke-41 perusahaan tersebut antara lain PT TMI2, ET, IEAB, BCP, TJC, JYI (PWBD), SCW, YT, AYJ, NCO, PPA, MK, MRS, MMI, GPGM, KM, DCM, DRB, BI, HPI, MCI, SMS, RSS, CPS, MIR, PS, TMM, BMM, HMI, PT, KYI, MKG, SPB, ITKM, YDK, AMA, EPPI, NAH dan OKM, FBI, JIT, TGS, KHI, dan TCI.

Terkait hal ini, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldi Umar menyampaikan panggilan terhadap ke-41 perusahaan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan norma kepatuhan jaminan sosial sebelumnya terhadap 95 perusahaan di Jawa Barat pada Maret 2025.

Pada pemeriksaan tersebut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan menemukan ketidakpatuhan perusahaan, berupa tidak mendaftarkan sebagian pekerja atau tidak melaporkan upah Pekerja yang sebenarnya atau dibawah dari sebenarnya.

Selain itu, tidak membayar atau terlambat membayar premi iuran dalam beberapa bulan terakhir sehingga kepada mereka diberikan nota peringatan untuk melakukan perbaikan dan mematuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rinaldi tidak menafikan adanya sebagian perusahaan yang telah mematuhi nota peringatan berkaitan dengan piutang iuran.

Hal ini dibuktikan dengan adanya setoran pembayaran iuran dari perusahaan terperiksa ke BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 25 miliar.