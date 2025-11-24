Close Banner Apps JPNN.com
Kemnaker Siap Gelar Naker Award 2025 Page I, Ada 5 Kategori Penghargaan

Senin, 24 November 2025 – 14:55 WIB
Kemnaker Siap Gelar Naker Award 2025 Page I, Ada 5 Kategori Penghargaan - JPNN.COM
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Faried Abdurrahman Nur Yuliono menyampaikan agenda Naker Award 2025 Page I yang akan dilaksanakan pada 26 November 2025. Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar Naker Award 2025 Page I di Jakarta pada 26 November 2025.

Ajang ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi signifikan dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional.

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menjelaskan Naker Award merupakan agenda tahunan Kemnaker yang bertujuan memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam pembangunan ketenagakerjaan, meningkatkan motivasi pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan institusi lainnya.

Selain itu, Naker Award juga mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan keberlanjutan pasar kerja; serta mendorong budaya kerja yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing.

“Melalui Naker Award, Kemnaker memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan,” ujar Faried dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (24/11).

Faried menyampaikan penyelenggaraan penghargaan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia industri.

Menurut Faried, kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

“Kami berharap Naker Award 2025 dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi dunia ketenagakerjaan,” ujar Faried.

Kemnaker siap menggelar Naker Award 2025 Page I dengan menyiapkan 5 kategori penghargaan, apa saja? Simak penjelasannya

