Kemnaker Siap Gelar Naker Inspirational Leadership Award 2025, Ini Tanggal & Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menyelenggarakan Naker Inspirational Leadership Award 2025 yang akan berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Acara tersebut merupakan kelanjutan dari Naker Award yang digelar pada 26 November lalu, dan akan dihadiri sekitar 613 peserta, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perwakilan perusahaan, serikat pekerja, mitra Kemnaker, lembaga, media, serta perguruan tinggi.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menjelaskan penghargaan ini bertujuan memperkuat budaya kepemimpinan yang adaptif dan berbasis kinerja.

Menurut Cris, kemampuan pemimpin menyesuaikan strategi dengan perubahan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“Kepemimpinan menjadi fondasi transformasi ketenagakerjaan. Pemimpin tidak hanya mengelola, tetapi juga memberi arah dan memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin efektif,” ujar Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (5/12).

Penilaian dalam ajang ini menggunakan indikator objektif, seperti inovasi layanan, efektivitas program, perbaikan tata kelola, serta kontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan di daerah.

Fokus utama adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kegiatan administratif.

“Kami menilai manfaat langsung bagi pekerja dan publik. Hasil kerja menjadi prioritas utama dalam proses evaluasi,” ungkapnya.