Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons PSSI

Rabu, 13 Mei 2026 – 10:30 WIB
Kemungkinan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026, Begini Respons PSSI - JPNN.COM
Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com, JAKARTA - PSSI akhirnya menjawab rumor soal Indonesia yang dikabarkan akan jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga tidak membenarkan, tapi juga tidak menampik kabar tersebut.

Dia mengakui memang sudah ada pembahasan Indonesia kemungkinan menjadi penyelenggara ajang tersebut, meski keputusan resmi masih menunggu pengumuman FIFA.

Baca Juga:

"Belum. Ada pembahasan, salah satu pembahasannya ada ke sana lah," ungkap Arya Sinulingga.

Pernyataan itu langsung memicu spekulasi besar. Pasalnya, FIFA ASEAN Cup disebut-sebut bakal dibuat berbeda total dari Piala AFF.

Turnamen tersebut dikabarkan akan memakai format dua divisi dan dimainkan di dua negara tuan rumah.

Baca Juga:

Indonesia dan Hong Kong muncul sebagai kandidat terkuat lokasi penyelenggaraan. Bahkan, rumor lain menyebut FIFA siap menghadirkan peserta undangan di luar Asia Tenggara seperti India dan China demi meningkatkan gengsi kompetisi.

Langkah itu diyakini jadi cara FIFA untuk membedakan FIFA ASEAN Cup dari Piala AFF yang selama ini hanya diikuti negara-negara ASEAN.

PSSI buka suara terkait isu Indonesia jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Anggota Exco Arya Sinulingga tak membenarkan dan tidak juga menampil kabar tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSSI  FIFA Asean Cup  FIFA ASEAN Cup 2026  Arya Sinulingga 
BERITA PSSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp