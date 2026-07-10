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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kena OTT KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diperiksa Lagi di Jakarta

Jumat, 10 Juli 2026 – 14:03 WIB
Kena OTT KPK, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diperiksa Lagi di Jakarta - JPNN.COM
Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Foto: pemkabsukoharjo

jpnn.com - JAKARTA - Bupati Sukoharjo Etik Suryani bakal menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/7).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Bupati Sukoharjo menjalani pemeriksaan lanjutan setelah menjadi salah satu yang kena operasi tangkap tangan atau OTT KPK, lalu diperiksa di Surakarta, Jawa Tengah.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya bupati. Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

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KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

KPK juga mengatakan OTT itu berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

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Etik Suryani merupakan politikus PDI Perjuangan.

Dia menjabat sebagai Bupati Sukoharjo pada masa jabatan 2021–2025 lalu 2025–2030. (antara/jpnn)

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Bupati Sukoharjo Etik Suryani merupakan politikus PDI Perjuangan. Sudah dua periode jadi bupati.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Bupati Sukoharjo  Etik Suryani  Bupati Etik Suryani  OTT KPK  KPK 
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