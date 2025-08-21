Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Profil Immanuel Ebenezer, dari Pendukung Jokowi Hingga Jadi Wamen, lalu Terkena OTT

Kamis, 21 Agustus 2025 – 14:58 WIB
Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel saat ditemui di kantornya. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terjaring  operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pria yang akrab disapa Noel itu diciduk KPK pada Rabu (20/8) malam karena diduga memeras perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8).

Namun, KPK belum menjelaskan berapa perusahaan yang telah diperas oleh Noel.

Mantan aktivis mahasiswa itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975,  lulusan Universitas Satya Negara Indonesia (2004) itu merupakan ketua umum Kelompok Sukarelawan Prabowo. 

Noel sempat maju sebagai caleg pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara lewat Gerindra, tetapi hanya meraup 29.786 suara sehingga gagal lolos ke Senayan.

Sebelum menjadi ketua sukarelawan Prabowo, Noel merupakan pendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 dengan menjadi pemimpin organisasi sukarelawan Jokowi Mania (Joman).

Berikut profil Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang kena OTT KPK.

