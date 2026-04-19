JPNN.com - Ekonomi - Industri

Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Bikin Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik

Minggu, 19 April 2026 – 15:45 WIB
Biaya harian penggunaan kendaraan listrik. (ANTARA FOTO/Hana Dewi Kinarina/wpa/YU)

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat membuat konsumen menengah ke atas beralih menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan efisien.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara.

“Untuk kelompok menengah ke atas yang biasa mengkonsumsi Pertamax Turbo ya, atau Pertamina Dex, ya, ada kecenderungan memang beralih ke mobil listrik atau EV,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/4).

Namun, dia menilai bagi kalangan masyarakat menengah, peralihan kendaraan listrik masih cukup menantang.

Mengingat harga yang mengalami penyesuaian karena rantai pasok produksi kendaraan terganggu, hingga insentif berkurang.

“Itu berpengaruh juga terhadap komponen dan juga biaya produksi bagi EV, sehingga EV-nya juga mengalami penyesuaian yang naik,” kata Bhima.

Kemudian, juga mempertimbangkan insentif-insentif EV dan yang banyak berkurang di 2026 ini. 

"Jadi, memang setiap kelompok masyarakat itu akan memiliki perilaku konsumsi terhadap EV yang berbeda-beda,” ujarnya.

BBM  Harga BBM  mobil listrik  kendaraan listrik 
