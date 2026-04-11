Kenaikan Harga Tiket Pesawat Tidak Boleh di Atas 13%

Sabtu, 11 April 2026 – 11:16 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah telah menetapkan rentang kenaikan harga tiket pesawat berada pada kisaran 9-13 persen.

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan harga tiket pesawat oleh maskapai tidak boleh melebihi batas maksimal 13 persen.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah telah menetapkan rentang kenaikan harga tiket pesawat berada pada kisaran 9-13 persen.

Karena itu, maskapai wajib mematuhi aturan tersebut tanpa mengambil keuntungan berlebihan.

"Kamj  berharap sebagaimana kemarin sudah diumumkan bahwa range untuk kenaikan (harga tiket pesawat) itu adalah 9-13 persen. Jadi, enggak boleh lebih dari itu," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (11/4).

Menurut Dudy, berbagai stimulus telah diberikan pemerintah untuk menekan biaya operasional maskapai.

Termasuk kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah, serta penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) yang diperbolehkan naik.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan berupa pembebasan biaya suku cadang pesawat.

Sehingga, secara keseluruhan tidak ada alasan bagi maskapai untuk menaikkan harga tiket di luar batas yang telah ditentukan.

