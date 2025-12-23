Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Kenaikan UMK Ponorogo 5,85 Persen Dianggap Relevan

Selasa, 23 Desember 2025 – 08:44 WIB
Kenaikan UMK Ponorogo 5,85 Persen Dianggap Relevan - JPNN.COM
Ilustrasi kenaikan UMK. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Dewan Pengupahan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ponorogo 2026 sebesar Rp 140.525 atau 5,85 persen dibandingkan tahun lalu.

Hal itu disepakati dalam pembahasan antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo, perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ponorogo.

Kesepakatan kenaikan UMK Ponorogo itu juga telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan.

Baca Juga:

Wakil Ketua SPSI Ponorogo Eko Nugroho menyampaikan pihak buruh sebelumnya mengusulkan kenaikan UMK di kisaran delapan hingga sembilan persen. Namun, angka tersebut dinilai berat bagi kalangan pengusaha.

"Harapan buruh sebenarnya kenaikan 8–9 persen untuk 2026, tetapi setelah mempertimbangkan kondisi dunia usaha, akhirnya disepakati kenaikan 5,85 persen," kata Eko.

Namun, dia berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dapat menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kenaikan UMK Ponorogo lebih tinggi dari usulan daerah.

Baca Juga:

"Menurut kami, kenaikan delapan persen masih relevan dengan kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Ponorogo Sumeru Hari Prastowo menilai kesepakatan kenaikan 5,85 persen merupakan jalan tengah yang adil bagi pekerja dan pengusaha.

Dewan Pengupahan Kabupaten Ponorogo menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ponorogo 2026 sebesar 5,85 persen dibanding tahun lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kenaikan UMK  UMK Ponorogo  Jawa Timur  SPSI  Apindo  Buruh  Ponorogo 
BERITA KENAIKAN UMK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp