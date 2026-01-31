Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kenal Lebih Dekat dengan Terminal Khusus Kilang Balongan, Penopang Distribusi Energi RI

Sabtu, 31 Januari 2026 – 11:46 WIB
Kenal Lebih Dekat dengan Terminal Khusus Kilang Balongan, Penopang Distribusi Energi RI - JPNN.COM
Terminal Khusus Jetty Kilang Balongan yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi simpul strategis penyaluran produk energi nasional, yakni BBM, bahan bakar khusus (BBK), Non-BBM dan Petrokimia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, INDRAMAYU - Terdapat proses rantai pasok yang terencana, terukur dan berlapis di balik terjaganya pasokan energi hingga ke berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu peran penting tersebut dijalankan melalui Terminal Khusus (Tersus) atau Jetty Kilang Balongan, fasilitas milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) VI Balongan, yang menjadi simpul strategis penyaluran produk energi nasional, yakni Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Khusus (BBK), Non-BBM dan Petrokimia.

Dari Jetty ini, pasokan energi nasional didistribusi ke beberapa wilayah di Indonesia, khususnya untuk wilayah Jakarta, Banten dan sebagian besar Jawa Bagian Barat.

Baca Juga:

Terminal Khusus Kilang Balongan berfungsi sebagai terminal sekaligus pelabuhan khusus untuk pemuatan dan distribusi produk hasil olahan kilang.

Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan adalah pemuatan produk migas ke kapal tanker, seperti proses pemuatan Avtur ke kapal Pertamina International Shipping (PIS) Cinta yang berlangsung pada Kamis (29/1).

Section Head Supply Chain & Distribution KPI RU VI Balongan Ahmad Reza menjelaskan pendistribusian avtur produksi Kilang Balongan dilakukan ke berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Juga:

Selain Jakarta dan sekitarnya juga untuk memenuhi kebutuhan kota lain, yakni Pontianak, Banjarmasin, Kotabaru, serta sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur, sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

“Proses distribusi dimulai dari perencanaan kebutuhan, dilanjutkan dengan pemuatan sebagian produk di Terminal Khusus Balongan. Kemudian setelah seluruh proses selesai, kapal diberangkatkan ke wilayah tujuan. Seluruh tahapan kami pastikan berjalan aman dan sesuai standar operasional,” ujar Ahmad Reza.

Dari Terminal Khusus Kilang Balongan pasokan energi nasional didistribusi ke beberapa wilayah di Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Kilang Balongan  pasokan energi  BBM  distribusi energi  Ahmad Reza  Kilang Pertamina Internasional 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp