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Kenal Sejak 2021, Tantri Kotak Beberkan Kronologi Ditipu Teman Sendiri

Kamis, 25 Juni 2026 – 09:09 WIB
Kenal Sejak 2021, Tantri Kotak Beberkan Kronologi Ditipu Teman Sendiri - JPNN.COM
Tantri Syalindri atau Tantri Kotak. Foto: Instagram/tantrisyalindri

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri akhirnya membongkar kronologi penipuan yang dialaminya.

Melalui akun miliknya di Instagram, Tantri Kotak mengungkap bahwa pelaku penipuan merupakan temannya sendiri yang bernama Poppy Nupitasari.

Dia mengaku berkenalan dengan pelaku sejak 2021. Perkenalan bermula ketika sering bertemu di sekolah anak.

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"Selama ini aku mengenalmu sebagai teman yang baik. Kita saling membantu dan saling mendukung saat ada kesulitan,” ungkap Tantri Kotak, Rabu (24/6).

Pelantun Masih Cinta itu mengaku ditawari kerja sama bisnis oleh Poppy setelah beberapa tahun berteman.

Sempat khawatir bisnis merusak pertemanan, Tantri Kotak tidak langsung menerima tawaran tersebut.

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“Namun karena kepercayaan yang sudah terbangun dan pengalaman yang selama ini berjalan lancar, aku akhirnya luluh juga,” beber istri Arda itu.

Dalam unggahan tersebut, Tantri Kotak menyertakan beberapa bukti percakapan tentang kerja sama bisnis yang akhirnya dijalani dengan Poppy.

Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri akhirnya membongkar kronologi penipuan yang dialaminya.

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TAGS   Tantri Kotak  Tantri Syalindri  kotak  Tantri Kotak ditipu 
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