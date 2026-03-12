Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kenal Vidi Aldiano Sejak Lama, Pevita Pearce Ungkap Hal yang Tak Bakal Dilupakan, Apa Itu?

Kamis, 12 Maret 2026 – 04:09 WIB
Pevita Pearce saat konferensi pers film Sri Asih di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Pevita Pearce mengatakan bahwa dirinya sudah mengenal sosok Vidi Aldiano sejak masih duduk di bangku SMA.

Perempuan berusia 33 tahun itu bahkan pernah menjadi model video klip untuk lagu Vidi Aldiano berjudul Cemburu Menguras Hati.

Karena itu, Pevita mengaku memiliki banyak kenangan bersama suami Sheila Dara tersebut, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dunia hiburan.

“Jadi, banyak banget memori. Kami tumbuh dewasa bersama, dari masih remaja, experiencing life bareng-bareng, baik di industri maupun di luar. Jadi banyak kenangan,” ujar Pevita Pearce di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Bintang film 5 Cm itu menuturkan, ada banyak momen kebersamaan yang tak terlupakan bersama Vidi Aldiano.

Namun, menurutnya, ada satu hal yang paling membekas dari sosok penyanyi tersebut.

“Kenangan yang tidak terlupakan banyak banget. Yang pasti aku enggak bakal lupa itu ketawanya Vidi,” kata Pevita.

Menurut Pevita, Vidi Aldiano merupakan sosok yang ceria dan selalu optimistis dalam berbagai situasi.

Pevita Pearce mengungkapkan bahwa ada satu hal yang tak akan pernah dia lupakan dari sosok Vidi Aldiano.

