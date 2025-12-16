Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kenalan dengan Pria di Facebook, Gadis di Inhu Tinggalkan Rumah, Polisi Bergerak

Sabtu, 20 Desember 2025 – 00:00 WIB
Kenalan dengan Pria di Facebook, Gadis di Inhu Tinggalkan Rumah, Polisi Bergerak - JPNN.COM
Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar. Foto: Polres Inhu

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Seorang remaja perempuan asal Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, nekat meninggalkan rumah setelah menjalin perkenalan dengan seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial Facebook.

Beruntung korban ditemukan aparat kepolisian dalam kondisi selamat.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (13/12/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

Saat itu korban pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dan tidak lagi bisa dihubungi.

Keluarga yang panik kemudian melapor ke Polres Inhu setelah mengetahui anak mereka sempat diantar ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menggunakan jasa travel.

Mendapat laporan tersebut, Tim Satreskrim Polres Inhu langsung melakukan penyelidikan dan penelusuran jejak korban.

Baca Juga:

Upaya pencarian membuahkan hasil pada Jumat (19/12/2025) sekitar pukul 04.00 WIB, saat korban ditemukan di sebuah rumah makan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Fahrian Saleh Siregar menyampaikan korban diketahui telah berkomunikasi intens dengan seorang pria sejak September 2025.

Seorang gadis remaja di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, nekat meninggalkan rumah setelah menjalin perkenalan dengan seorang pria di Facebook.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Facebook  Inhu  Indragiri Hulu  Penculikan 
BERITA FACEBOOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp