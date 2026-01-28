Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Kenali Tanda dan Jenis-Jenis Gangguan Mental pada Anak

Rabu, 28 Januari 2026 – 14:51 WIB
Kenali tanda dan jenis-jenis gangguan mental pada anak. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bagi orang tua, kesehatan anak adalah segalanya. Bukan hanya sekadar kesehatan fisik saja, melainkan juga kesehatan mental.

Namun, masalah kesehatan mental sering terabaikan karena terkadang sulit untuk mendeteksinya, berbeda dengan kesehatan fisik yang akan langsung terlihat.

Untuk membantu Anda lebih memahaminya, berikut ini adalah beberapa masalah kesehatan mental yang umum menyerang anak dan juga gejalanya.

1. Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan adalah merasa takut, cemas, dan khawatir yang terjadi secara berlebihan dan sulit dikendalikan.

Ada beberapa jenis gangguan kecemasan dan setiap jenisnya memiliki tanda yang berbeda, yaitu:

General Anxiety Disorder (GAD).

Anak dengan kondisi GAD cenderung mengalami kecemasan berlebihan pada berbagai hal yang biasa sekali pun. Misalnya, merasa cemas dengan penampilannya, cemas nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan berbagai hal lain. GAD dapat menyebabkan seorang anak terbentuk menjadi pribadi yang perfeksionis.

Para orang tua wajib mengenali tanda dan jenis-jenis gangguan mentan pada anak. Berikut ini ulasannya.

