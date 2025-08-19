Kenang Masa SMA, Titiek Soeharto Ungkap Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Titiek Soeharto mendatangi SMA Negeri 3 Jakarta yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Tak sendiri, ada pula Raffi Ahmad dan Boy Thohir yang juga berkunjung ke sana.

Kedatangan mereka itu guna napak tilas masa-masa saat duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

"Hari ini aku diundang sama pak Boy sebagai ketua alumni yang baru untuk bernostalgia ke sekolah SMAN 3. Saya lulus dari sini tahun 1977 kalian belum lahir, 48 tahun lalu, hampir 50 tahun," ujar Titiek Soeharto di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa.

Anggota DPR 66 tahun itu mengaku senang sekaligus merinding saat kembali menginjakkan kaki di sekolah semasa putih abu-abu tersebut.

Titiek Soeharto pun terkenang momen-momen saat dirinya masih bersekolah di sana.

"Jadi, senang sekali bisa merinding tadi (begitu sampai), biasanya ada guru di situ, kalau saya telat dicubit," tuturnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan ada banyak kenangan yang berkesan dari masa sekolahnya di sana.