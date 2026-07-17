Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kenang Mendiang Ayah Audi Marissa, Anthony Xie Cerita Begini

Jumat, 17 Juli 2026 – 14:14 WIB
Kenang Mendiang Ayah Audi Marissa, Anthony Xie Cerita Begini - JPNN.COM
Anthony Xie di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (15/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Audi Marissa tengah berduka atas meninggalnya sang ayah, Rupawan Djamil pada Jumat (10/7) lalu.

Suami Audi Marissa, Anthony Xie juga merasa kehilangan atas kepergian ayah mertua.

Dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan ayah mertuanya tersebut.

Baca Juga:

"Oh, iya itu benar-benar kehilangan sih karena aku lumayan dekat sama mertua dan dia support system aku orangnya, aku di sini juga ada keluarga, jadi itu dia termasuk Papa dan keluarga bagi aku," ungkap Anthony Xie di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Anthony Xie mengungkapkan bahwa Audi Marissa sangat terpukul atas kepergian sang ayah.

Sebagai suami, dia pun berusaha menenangkan dan menguatkan Audi Marissa.

Baca Juga:

"Pasti lah. Apalagi dia waktu itu kan lagi syuting dan dia lumayan terpukul, ya. Jadi bagaimanapun juga pasti, kita ikhlasin, dan sabar, yang penting Papa sudah enggak sakit lagi," tuturnya.

Menurut Anthony Xie, kondisi Audi Marissa sendiri saat ini sudah jauh lebih tenang.

Duka cita dirasakan oleh Audi Marissa atas meninggalnya sang ayah, Rupawan Djamil pada Jumat (10/7) lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   audi marissa  Anthony Xie  suami Audi Marissa  Ayah Audi Marissa 
BERITA AUDI MARISSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp