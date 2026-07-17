Kenang Mendiang Ayah Audi Marissa, Anthony Xie Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Audi Marissa tengah berduka atas meninggalnya sang ayah, Rupawan Djamil pada Jumat (10/7) lalu.

Suami Audi Marissa, Anthony Xie juga merasa kehilangan atas kepergian ayah mertua.

Dia mengaku memiliki hubungan yang dekat dengan ayah mertuanya tersebut.

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"Oh, iya itu benar-benar kehilangan sih karena aku lumayan dekat sama mertua dan dia support system aku orangnya, aku di sini juga ada keluarga, jadi itu dia termasuk Papa dan keluarga bagi aku," ungkap Anthony Xie di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Anthony Xie mengungkapkan bahwa Audi Marissa sangat terpukul atas kepergian sang ayah.

Sebagai suami, dia pun berusaha menenangkan dan menguatkan Audi Marissa.

"Pasti lah. Apalagi dia waktu itu kan lagi syuting dan dia lumayan terpukul, ya. Jadi bagaimanapun juga pasti, kita ikhlasin, dan sabar, yang penting Papa sudah enggak sakit lagi," tuturnya.

Menurut Anthony Xie, kondisi Audi Marissa sendiri saat ini sudah jauh lebih tenang.