JPNN.com - Entertainment

Kenang Momen Semasa SMA, Raffi Ahmad: Banyak Ngutang di Warung

Selasa, 19 Agustus 2025 – 22:29 WIB
Raffi Ahmad. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad mengenang masa sekolahnya saat di SMA Negeri 3 Jakarta.

Dia mengaku dirinya hanya satu tahun bersekolah di sana, sebelum akhirnya pindah ke sekolah lainnya saat duduk di kelas dua SMA.

"Iya saya alumni, tetapi waktu itu memang setahun saja. Jadi, saya kelas 1 di SMAN 3. Jadi, dari Bandung masuk SMAN 3, kelas unggulan. Tetapi kelas 2-nya pindah karena banyak syuting. Karena sekolah kan punya peraturan juga," ujar Raffi Ahmad di SMAN 3, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

"Banyak kenangan juga saya di SMAN 3," sambungnya.

Dia lantas mengenang salah satu momen yang paling membekas semasa dia bersekolah di sana. Suami Nagita Slavina itu mengaku punya kebiasaan berutang di warung sekolah.

"Banyak ngutang di warung, main basket, jadi banyak lah kenangan di sini. Jadi sama Bu Titiek (Soeharto) datang merinding, saya datang ke sini merinding," tutur Raffi Ahmad.

Pria 38 tahun tersebut juga mengingat perjuangannya untuk berangkat ke sekolah kala itu.

Akibat lokasi indekos yang dihuninya cukup jauh, sehingga membuat Raffi Ahmad kerap datang terlambat ke sekolah.

