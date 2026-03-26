Kenang Perjuangan Meniti Karier, Ruben Onsu: Jatuh Lalu Terinjak

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan curahan hati mengenai perjalanan kariernya di dunia hiburan.

Sejak berkarier pada 1997, dia mengaku pernah berada di titik terendah hingga akhirnya bisa meraih puncak popularitas.

"Aku pernah melewati proses ketika aku mengawali karier dari 1997 sampai aku ada di titik ini, jatuh lalu terinjak, lalu terbang, lalu istirahat, lalu berjalan cepat, lalu dihina, disepelekan, lalu dijatuhkan, lalu disanjung, lalu bisa menjadi sinar untuk yang gelap, lalu bisa menelan cerita orang yang curhat sendiri," ungkap Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram.

Mantan suami Sarwendah itu merasa perjalanan kariernya selama puluhan tahun sangat berliku.

Tidak selamanya menyenangkan, Ruben Onsu juga pernah mengalami kejadian tidak mengenakkan.

"Lalu malah jadi makanan empuk yang disalahkan, lalu dijorokkan lagi, dihancurkan lagi karena kesalahan yang enggak tega, bahkan kesalahan yang tidak aku kehendaki pernah dianggap paling kejam," ucap host Brownis itu.

Meski begitu, Ruben Onsu sangat bersyukur masih bisa bertahan di dunia hiburan sampai sekarang.

Dia memastikan bakal selalu berusaha untuk memperbaiki diri.