Kenang Sang Ibunda, Raisa: Ibu Sangat Hangat...

jpnn.com, DEPOK - Duka cita masih dirasakan oleh penyanyi Raisa Andriana.

Sang ibunda, Ria Mariaty meninggal dunia pada Sabtu (29/11).

Bagi Raisa, sang ibu merupakan sosok wanita yang hangat dan gemar bercanda.

"Ibuku tuh, semua orang yang pernah ketemu aku pasti tahu deh. Ibu tuh orangnya sangat hangat, sangat bawel juga, dan suka bercanda," ujar Raisa di Taman Pemakaman Muslim (TPM) Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, Sabtu (29/11).

Istri Hamish Daud itu mengungkapkan dirinya memang dekat dengan ibunya.

Bahkan, ada lagu miliknya yang terinspirasi dari sang ibunda.

"Ada dua lagu aku juga yang terinspirasi, saking aku terinspirasi sama Ibu, gitu. Dan aku memang dekat banget sama Ibuku, jadinya apa ya? Jadinya banyak yang aku pelajarin juga pastinya dari Ibu, dan aku yakin semua orang yang pernah ketemu Ibu pasti sayang sama Ibu," ucap Raisa.

Di samping itu, bagi pelantun lagu Kali Kedua itu, ibundanya juga merupakan sosok yang sangat baik dan hangat kepada semua orang.