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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kenang Sosok Temon, Mongol: Beliau Orang yang Baik Hati

Selasa, 14 Juli 2026 – 18:55 WIB
Kenang Sosok Temon, Mongol: Beliau Orang yang Baik Hati - JPNN.COM
Komedian Temon Templar meninggal dunia. Foto: Instagram/temontemplar27

jpnn.com - JAKARTA - Komedian Simson Rarameha Ngadang atau Temon meninggal dunia karena serangan jantung, Minggu (12/7).

Keluarga maupun teman-teman masih merasakan duka atas kepergian Temon untuk selama-lamanya.

Salah satu teman sesama komedian, Mongol mengenang Temon sebagai sosok yang baik dan rendah hati.

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Menurut dia, Temon tak pernah menempatkan diri sebagai seorang yang harus dihormarti.

"Kalau mengenang sosok almarhum, beliau adalah orang yang baik hati. Beliau adalah orang yang tidak pernah merasa diri sebagai seorang seniman yang harus dihormati," ujar Mongol Stres di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/7).

Sebaliknya, dia menyebut bahwa mendiang Temon justru memposisikan diri sebagai teman berbagi ilmu.

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“Beliau menjadi seperti kayak abang, kayak saudara, kayak teman yang bisa saling share, bertukar ilmu untuk bisa mempertahankan diri di dunia entertain yang sangat nice to meet you begitu," ungkapnya.

Mongol mengaku sudah mengenal Temon sejak 2012 silam.

Salah satu teman sesama komedian, Mongol mengenang Temon sebagai sosok yang baik dan rendah hati.

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TAGS   Temon meninggal  Mongol Stres  Komedian  Meninggal 
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