Kenang Vidi Aldiano, Jessica Mila: Selalu Membawa Energi Positif ke Mana pun Dia Pergi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Milla mengenang sahabatnya, Vidi Aldiano sebagai sosok yang tulus dan ceria.

Istri Yakup Hasibuan itu, bahkan menyebut sahabatnya tersebut merupakan tipikal pribadi yang kerap menyebarkan energi positif ke orang-orang di sekelilingnya.

"Semua orang pasti tahu Vidi sosok yang sangat baik, hatinya tulus banget, sangat ceria, selalu membawa energi positif ke mana pun dia pergi," ujar Jessica Mila di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Tak hanya itu, dia menuturkan, Vidi Aldiano juga seseorang yang sangat peduli kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya, termasuk sahabat.

Kepribadian Vidi yang menyenangkan pun menurut Jessica Mila, membuat banyak orang juga merasakan kehilangan atas meninggalnya pelantun 'Nuansa Bening' tersebut.

"Selalu ada buat orang-orang yang sayang sama dia, buat sahabat-sahabatnya, buat keluarganya, dan selalu bikin orang-orang di sekitarnya tuh happy. Jadi, pasti banyak banget yang merasa kehilangan Vidi. Enggak cuma keluarga dan sahabat-sahabat ya, pasti mungkin orang di luar sana yang mengenal Vidi hanya lewat karya-karyanya, juga aku yakin pasti sangat sedih dan sangat kehilangan," tuturnya.

Pemain film Imperfect itu tak menampik merasa kaget dan sedih ketika kali pertama mendengar kabar meninggalnya Vidi Aldiano.

Namun sebagai sahabat, dia percaya bahwa ini semua merupakan rencana terbaik dari Tuhan untuk suami Sheila Dara tersebut.