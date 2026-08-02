Kenangan 2016 Masih Membekas, Vietnam Kembali Menantang Timnas Indonesia

jpnn.com - Stadion Pakansari kembali menjadi panggung duel big match Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026.

Laga ketiga Grup A itu dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/8/2026) malam WIB.

Pakansari menyimpan kenanangan yang cukup manis bagi Indonesia. Delapan tahun silam, arena yang sama menjadi awal langkah Garuda menuju partai final.

Memori Indah Garuda atas Vietnam

Pada Piala AFF edisi 2016, Indonesia berhasil memanfaatkan laga kandang dengan menaklukkan Vietnam 2-1 pada leg pertama semifinal.

Hansamu Yama dan Boaz Solossa menjadi aktor kemenangan, sedangkan satu-satunya gol tim tamu dicetak Nguyen Van Quyet.

Kemenangan itu menjadi modal penting ketika Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada leg kedua. Hasil imbang 2-2 sudah cukup membawa tim Merah Putih melangkah ke final.

Cerita lama tersebut tentu tidak menentukan hasil pertandingan kali ini. Namun, pengalaman itu menjadi bukti bahwa Indonesia pernah mampu menaklukkan salah satu rival terberatnya di Asia Tenggara ketika bermain di Pakansari.

Garuda Datang dengan Modal Positif

Kepercayaan diri Garuda juga sedang meningkat. Tim racikan John Herdman membuka Piala AFF 2026 dengan dua kemenangan beruntun, masing-masing saat menghadapi Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0).